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Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 685 см

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За последние восемь часов уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 54 см.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 685 см
  • РИА Новости

Об этом сообщила горадминистрация Кургана.

К 16:00 (14:00 мск) уровень воды достиг 685 см. До этого, в 8:00 (6:00 мск) 15 апреля, уровень воды составлял 631 см.

С 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъём уровня воды. Ожидается превышение отметок в 700 и 850 см, затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы.

Ранее было зафиксировано, что уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за сутки на 140 см.

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