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Власти призвали немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана из-за паводка.
Власти призвали немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Объём воды колоссальный. Всё, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объёма, что подходит к городу», — отметил глава региона.

По его словам, есть серьёзная угроза не только подтопления, но возможность отрезания дорог и затопления СНТ и ДНТ, расположенных в низменностях на правом берегу Тобола, а также «части микрорайонов, расположенных в подтапливаемых частях правобережья, а также СНТ, ДНТ и часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы».

«Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города», — указал он.

Шумков призвал немедленно увозить детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым, собрав при этом документы и ценные вещи. Оставшееся имущество он посоветовал поднять на верхний уровень.

«И покидайте ваши дома и дачи немедленно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что река Тобол в Кургане продолжает пополняться водой. За последние десять часов её уровень вырос на 65 см.

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