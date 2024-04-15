Мать найденных в подвале Петербурга детей не пришла к ним в приют

В пресс-службе детского омбудсмена Анны Митяниной заявили RT, что мать детей, найденных в подвале в Петербурге, должна была прийти к ним в приют и органы опеки, но не явилась на встречу.

«Опека ждала её (Анастасию Ермолаеву [Актемирову]. — RT) с документами в пятницу, но она не пришла. Сегодня они вышли на неё, спросили, придёт ли она сегодня, но мать сообщила, что она сейчас в Самаре решает жилищные вопросы. Ей были даны все разъяснения, как что делать», — указали в пресс-службе.

В аппарате омбудсмена уточнили, что женщина приходила в пятницу в центр к сыновьям, ей их показали по видеокамерам и назначили встречу на понедельник.

Сведений о недвижимости и работе Анастасии, а также о том, действительно ли дети жили у бабушки, у омбудсмена нет. Для возвращения детей ей нужно представить эти данные. Лишать её прав пока никто не планирует

Ранее мать детей в разговоре с RT заявила, что собрала все документы для опеки, кроме одной справки, но какой, она не знает и ей якобы не говорят. Также она утверждала, что дети «гостили» у отца, а после того, как их забрали в больницу, её туда якобы не пускали.