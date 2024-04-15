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Дополнительные льготы для семей мобилизованных граждан утверждены правительством

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Правительство утвердило дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных граждан, проживающих в квартирах без индивидуальных приборов учёта.
Дополнительные льготы для семей мобилизованных граждан утверждены правительством
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте кабмина, теперь при отсутствии таких устройств или при их неисправности семьи не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников в период прохождения ими военной службы.

Коммунальные услуги будут рассчитываться по установленным нормативам исходя из фактического количества проживающих в квартире.

Для получения льготы родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий мобилизацию.

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