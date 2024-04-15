Дополнительные льготы для семей мобилизованных граждан утверждены правительством
- РИА Новости
Как отмечается на сайте кабмина, теперь при отсутствии таких устройств или при их неисправности семьи не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников в период прохождения ими военной службы.
Коммунальные услуги будут рассчитываться по установленным нормативам исходя из фактического количества проживающих в квартире.
Для получения льготы родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий мобилизацию.