Дополнительные льготы для семей мобилизованных граждан утверждены правительством

Правительство утвердило дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных граждан, проживающих в квартирах без индивидуальных приборов учёта.

Как отмечается на сайте кабмина, теперь при отсутствии таких устройств или при их неисправности семьи не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников в период прохождения ими военной службы.

Коммунальные услуги будут рассчитываться по установленным нормативам исходя из фактического количества проживающих в квартире.

Для получения льготы родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий мобилизацию.