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РИА Новости: украинский БПЛА «Баба-яга» нашли в московском офисе

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Сотрудники силовых структур обнаружили дрон «Баба-яга» украинского производства в ходе обыска офиса на Партизанской улице в Москве.
РИА Новости: украинский БПЛА «Баба-яга» нашли в московском офисе
  • РИА Новости

Об этом представитель экстренных служб сообщил РИА Новости.

Владелец БПЛА в данный момент даёт объяснения на допросе по факту покупки дрона.

«Бабой-ягой» российские военные называют одну из переделанных моделей сельскохозяйственных беспилотников. Они способны нести боеприпасы, а также помогать управлять небольшими FPV-дронами благодаря ретрансляторам.

Ранее ВСУ атаковали дроном фельдшерско-акушерский пункт в селе Глотово Белгородской области.

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