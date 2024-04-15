РИА Новости: украинский БПЛА «Баба-яга» нашли в московском офисе
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Об этом представитель экстренных служб сообщил РИА Новости.
Владелец БПЛА в данный момент даёт объяснения на допросе по факту покупки дрона.
«Бабой-ягой» российские военные называют одну из переделанных моделей сельскохозяйственных беспилотников. Они способны нести боеприпасы, а также помогать управлять небольшими FPV-дронами благодаря ретрансляторам.
Ранее ВСУ атаковали дроном фельдшерско-акушерский пункт в селе Глотово Белгородской области.