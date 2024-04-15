Песков: паводков под Курганом и Тюменью ждут в середине недели
- РИА Новости
Как отметил представитель Кремля, по данным специалистов, прежде всего экспертов МЧС, «середина этой недели — это как раз момент, когда вода придёт в два региона — это Курганская и Тюменская область».
Вместе с этим он добавил, что в Оренбургской области половодье пошло на спад.
«Медленно, но там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена», — отметил Песков.
Ранее в МЧС России заявили, что глава ведомства Александр Куренков вновь прибыл в Орск для контроля выполнения решений по паводку.