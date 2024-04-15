RT в Telegram
Подпишись

Песков: паводков под Курганом и Тюменью ждут в середине недели

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что паводков под Курганом и Тюменью ждут в середине недели.
Песков: паводков под Курганом и Тюменью ждут в середине недели
  • РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, по данным специалистов, прежде всего экспертов МЧС, «середина этой недели — это как раз момент, когда вода придёт в два региона — это Курганская и Тюменская область».

Вместе с этим он добавил, что в Оренбургской области половодье пошло на спад.

«Медленно, но там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена», — отметил Песков.

Ранее в МЧС России заявили, что глава ведомства Александр Куренков вновь прибыл в Орск для контроля выполнения решений по паводку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить