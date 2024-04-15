В ХМАО объявили о закрытии всех зимников и ледовых переправ

В управлении автодорог Югры заявили о закрытии в Ханты-Мансийском автономном округе с 16 апреля всех зимников и ледовых переправ в связи с потеплением.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство. «С 16 апреля 2024 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: поселок Белорусский — село Ларьяк; село Ларьяк — деревня Чехломей — деревня Большой Ларьяк», — рассказали в управлении. В зимнее время в регионе работают 64 ледовые переправы и 58 автозимников. Ранее сообщалось, что все ледовые переправы в Свердловской области закрыты.