В ХМАО объявили о закрытии всех зимников и ледовых переправ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«С 16 апреля 2024 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: поселок Белорусский — село Ларьяк; село Ларьяк — деревня Чехломей — деревня Большой Ларьяк», — рассказали в управлении.
В зимнее время в регионе работают 64 ледовые переправы и 58 автозимников.
Ранее сообщалось, что все ледовые переправы в Свердловской области закрыты.