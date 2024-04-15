Ракетчики Ясненского соединения доставляют гумпомощь в Оренбургской области

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения комплектуют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения и труднодоступные деревни и сёла для жителей, пострадавших в результате затопления городов рекой Урал в Оренбургской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие преодолевают недоступные для гражданского транспорта дороги при помощи боевых машин дежурных сил БМДС и Камазов-5350.

Также военные доставляют питьевую воду при помощи автомобильных цистерн АЦ-10.

Ранее уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за четыре часа на 23 см.

Также сообщалось, что группу спасателей отправили в село Тюменской области для укрепления дамб.