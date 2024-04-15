Ракетчики Ясненского соединения доставляют гумпомощь в Оренбургской области
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что военнослужащие преодолевают недоступные для гражданского транспорта дороги при помощи боевых машин дежурных сил БМДС и Камазов-5350.
Также военные доставляют питьевую воду при помощи автомобильных цистерн АЦ-10.
Ранее уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за четыре часа на 23 см.
Также сообщалось, что группу спасателей отправили в село Тюменской области для укрепления дамб.