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В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ

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В Ногинске в рамках исполнения решения суда был снесён единственный на российской территории храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом, как пишет РИА Новости, в своих соцсетях написал бывший настоятель храма митрополит ПЦУ Адриан (Старина).

«В подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан», — говорится в записи принадлежащего к ПЦУ игумена Меркурия (Скорохода), которую Старина разместил на своей странице.

По его информации, решение о сносе было принято Ногинским районным судом ещё в 2016 году, однако в действие решение суда привели только сейчас. Изначально храм относился к раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая в итоге стала частью раскольнической ПЦУ. 

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