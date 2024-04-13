Профессор Ягудина посоветовала не хранить лекарства в ванной комнате

Доктор фармацевтических наук, профессор, завкафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Роза Ягудина рассказала, как лучше всего хранить лекарства.

«Точно не надо хранить, например, в ванной комнате, как иногда люди делают. Там влажно, может быть тепло. Точно не надо хранить на подоконнике, где солнечные лучи, не надо хранить рядом с батареей», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, необходимо выделить для лекарств какой-то шкаф, где нет источников тепла, не падает свет. Температура должна быть более или менее комнатной.

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