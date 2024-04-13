RT в Telegram
Подпишись

Глава Минстроя Файзуллин оценил паводковую обстановку в Кургане

Короткая ссылка
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершил объезд Кургана.
Глава Минстроя Файзуллин оценил паводковую обстановку в Кургане
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства России, глава Минстроя оценил текущую паводковую обстановку в городе и ход подготовительных работ, в том числе в части укрепления защитных сооружений.

Глава ведомства также посетил городскую набережную, где ранее были проведены работы по укреплению в связи с паводковой ситуацией, и провёл совещание по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в регионе.

«Основная тема нашей поездки связана с ситуацией по паводку, очень много превентивно отработано командой губернатора Курганской области. Это важно, потому что всегда последствия преодолевать сложнее», — отметил Файзуллин.

Ранее глава Минстроя оценил ситуацию с паводками в Оренбургской области. Файзуллин заявил, что все пострадавшие дома будут обследованы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить