Глава Минстроя Файзуллин оценил паводковую обстановку в Кургане

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершил объезд Кургана.

Как сообщили в пресс-службе правительства России, глава Минстроя оценил текущую паводковую обстановку в городе и ход подготовительных работ, в том числе в части укрепления защитных сооружений.

Глава ведомства также посетил городскую набережную, где ранее были проведены работы по укреплению в связи с паводковой ситуацией, и провёл совещание по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в регионе.

«Основная тема нашей поездки связана с ситуацией по паводку, очень много превентивно отработано командой губернатора Курганской области. Это важно, потому что всегда последствия преодолевать сложнее», — отметил Файзуллин.

Ранее глава Минстроя оценил ситуацию с паводками в Оренбургской области. Файзуллин заявил, что все пострадавшие дома будут обследованы.