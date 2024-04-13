Глава Минстроя Файзуллин оценил паводковую обстановку в Кургане
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Как сообщили в пресс-службе правительства России, глава Минстроя оценил текущую паводковую обстановку в городе и ход подготовительных работ, в том числе в части укрепления защитных сооружений.
Глава ведомства также посетил городскую набережную, где ранее были проведены работы по укреплению в связи с паводковой ситуацией, и провёл совещание по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в регионе.
«Основная тема нашей поездки связана с ситуацией по паводку, очень много превентивно отработано командой губернатора Курганской области. Это важно, потому что всегда последствия преодолевать сложнее», — отметил Файзуллин.
Ранее глава Минстроя оценил ситуацию с паводками в Оренбургской области. Файзуллин заявил, что все пострадавшие дома будут обследованы.