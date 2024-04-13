В Приморском крае семья похитила 8 млн рублей погибшего участника СВО
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Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура региона.
«Ущерб от преступных действий превысил 8 млн рублей, которые они разделили по собственному усмотрению. С учетом позиции прокурора, мужчина заключён под стражу, а его супруга под домашний арест на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее полицейские в Ленинградской области задержали группу из четырёх человек по подозрению в телефонном мошенничестве.