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В Приморском крае семья похитила 8 млн рублей погибшего участника СВО

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Суд арестовал на два месяца жителя Приморского края, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации, его супругу отправили под домашний арест.
В Приморском крае семья похитила 8 млн рублей погибшего участника СВО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура региона.

«Ущерб от преступных действий превысил 8 млн рублей, которые они разделили по собственному усмотрению. С учетом позиции прокурора, мужчина заключён под стражу, а его супруга под домашний арест на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полицейские в Ленинградской области задержали группу из четырёх человек по подозрению в телефонном мошенничестве.

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