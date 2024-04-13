В Приморском крае семья похитила 8 млн рублей погибшего участника СВО

Суд арестовал на два месяца жителя Приморского края, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации, его супругу отправили под домашний арест.

Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура региона.

«Ущерб от преступных действий превысил 8 млн рублей, которые они разделили по собственному усмотрению. С учетом позиции прокурора, мужчина заключён под стражу, а его супруга под домашний арест на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полицейские в Ленинградской области задержали группу из четырёх человек по подозрению в телефонном мошенничестве.