На RT cостоялась премьера фильма «Контрактники. Сильные верой»

На RT cостоялась премьера документального фильма «Контрактники. Сильные верой».

Его героями стали простые россияне из разных уголков страны, которые подписали контракт с Министерством обороны России и отправились на передовую.

Они прошли через серьёзные испытания, потерю друзей и близких в бою, но остались верны своим идеалам: семье, Родине и Богу.

«В окопах нет разделения, мусульманин ты, православный или буддист. Мы единому молимся Богу», — говорят солдаты.

И добавляют: «Без веры в бою нельзя».

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