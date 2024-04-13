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Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на трактор и грузовик под Белгородом

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Вооружённые силы Украины атаковали с помощью двух дронов-камикадзе трактор и грузовик в поле Белгородского района между населёнными пунктами Щетиновка и Октябрьский.
Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на трактор и грузовик под Белгородом
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате взрыва пострадал тракторист — у мужчины осколочное ранение плеча.

«Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оба транспортных средства повреждены», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Спустя некоторое время средства ПВО уничтожили ещё один дрон над регионом.

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