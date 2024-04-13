Жителей дома в Оренбурге эвакуируют после обрушения пристройки спуска в подвал

Жителей подтопленного четырёхэтажного дома в Оренбурге эвакуируют после обрушения пристройки спуска в подвал.

Об этом сообщила мэрия города.

«В Оренбурге в доме №35 на улице Потехина обрушилась пристройка спуска в подвал между третьим и четвёртым подъездами... В целях обеспечения безопасности администрация города Оренбурга обращается к тем, кто ещё не покинул свои жилые помещения, срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области за сутки освободилось от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка.