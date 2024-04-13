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Жителей дома в Оренбурге эвакуируют после обрушения пристройки спуска в подвал

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Жителей подтопленного четырёхэтажного дома в Оренбурге эвакуируют после обрушения пристройки спуска в подвал.
Жителей дома в Оренбурге эвакуируют после обрушения пристройки спуска в подвал
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщила мэрия города.

«В Оренбурге в доме №35  на улице Потехина обрушилась пристройка спуска в подвал между третьим и четвёртым подъездами... В целях обеспечения безопасности администрация города Оренбурга обращается к тем, кто ещё не покинул свои жилые помещения, срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. 

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области за сутки освободилось от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка.

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