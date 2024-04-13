В Ижевске арестовали министра природных ресурсов по делу об очистке русла реки
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Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, пишет РИА Новости.
По данным пресс-службы, Удалов согласовал исполнительную документацию, содержащую завышенные сведения об объёме выполненных работ по расчистке русла реки Увы.
Уточняется, что его арестовали на два месяца.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали замглавы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова при получении взятки в размере 1,5 млн рублей.