В Ижевске арестовали министра природных ресурсов по делу об очистке русла реки

Суд в Ижевске арестовал министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова по делу о превышении должностных полномочий.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы, Удалов согласовал исполнительную документацию, содержащую завышенные сведения об объёме выполненных работ по расчистке русла реки Увы.

Уточняется, что его арестовали на два месяца.

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