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МЧС: в Южно-Сахалинске с 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий и дорог

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С 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России по региону.

«В реке Сусуе прогнозируется подъём уровня воды», — заявили в ведомстве.

Ранее теплоснабжение 12 домов в Оренбурге было остановлено из-за подтопления котельной.

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