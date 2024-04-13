МЧС: в Южно-Сахалинске с 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий и дорог

С 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России по региону.

«В реке Сусуе прогнозируется подъём уровня воды», — заявили в ведомстве.

Ранее теплоснабжение 12 домов в Оренбурге было остановлено из-за подтопления котельной.