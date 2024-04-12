Работы по устранению последствий обрушения путепровода в Вязьме почти завершены
«Устранение последствий обрушения путепровода в Вязьме почти завершено», — написал он в Telegram.
Анохин добавил, что у всех пострадавших стабильное состояние.
Газоснабжение полностью восстановили.
Кроме того, в круглосуточном режиме ведётся строительство объездной дороги.
Ранее глава региона сообщил, что движение по направлению Москва — Минск после обрушения моста в Вязьме восстановлено.
8 апреля в Вязьме обрушился путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили.