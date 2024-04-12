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Работы по устранению последствий обрушения путепровода в Вязьме почти завершены

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Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что работы по ликвидации последствий обрушения путепровода в Вязьме почти завершены.
Работы по устранению последствий обрушения путепровода в Вязьме почти завершены

«Устранение последствий обрушения путепровода в Вязьме почти завершено», — написал он в Telegram.

Анохин добавил, что у всех пострадавших стабильное состояние.

Газоснабжение полностью восстановили.

Кроме того, в круглосуточном режиме ведётся строительство объездной дороги.

Ранее глава региона сообщил, что движение по направлению Москва — Минск после обрушения моста в Вязьме восстановлено.

8 апреля в Вязьме обрушился путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили.

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