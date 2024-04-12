Минюст России включил журналистов Барабанова и Казанцеву в реестр иноагентов

Минюст России включил в перечень иноагентов журналистов Илью Барабанова и Анастасию Казанцеву.

В ведомстве отметили, что журналисты распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями страны решениях, а также выступали против спецоперации на Украине. Барабанов и Казанцева оба проживают за пределами России.

Пресненский суд Москвы ранее выписал штраф журналисту Алексею Пивоварову* в связи с отсутствием маркировки иностранного агента, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 03.06.2022.