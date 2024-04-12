Губернатор Оренбургской области Паслер: в Орске вода стабильно снижается
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске», — сообщил Паслер.
Он уточнил, что снижение существенное — десятки сантиметров.
Глава региона добавил, что снижение уровня воды в городе продолжится.
Ранее стало известно, что 84-летняя жительница Орска Нина Васильевна простояла в ледяной воде пять часов, сотрудники МЧС России госпитализировали её с сильным обморожением.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что уровень реки Урал в городе достиг 1143 см.