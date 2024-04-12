Губернатор Оренбургской области Паслер: в Орске вода стабильно снижается

В Орске вода стабильно снижается, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Об этом он написал в Telegram.

«Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске», — сообщил Паслер.

Он уточнил, что снижение существенное — десятки сантиметров.

Глава региона добавил, что снижение уровня воды в городе продолжится.

Ранее стало известно, что 84-летняя жительница Орска Нина Васильевна простояла в ледяной воде пять часов, сотрудники МЧС России госпитализировали её с сильным обморожением.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что уровень реки Урал в городе достиг 1143 см.