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Губернатор Оренбургской области Паслер: в Орске вода стабильно снижается

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В Орске вода стабильно снижается, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Губернатор Оренбургской области Паслер: в Орске вода стабильно снижается
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске», — сообщил Паслер.

Он уточнил, что снижение существенное — десятки сантиметров.

Глава региона добавил, что снижение уровня воды в городе продолжится.

Ранее стало известно, что 84-летняя жительница Орска Нина Васильевна простояла в ледяной воде пять часов, сотрудники МЧС России госпитализировали её с сильным обморожением.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что уровень реки Урал в городе достиг 1143 см.

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