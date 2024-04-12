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Якушев прокомментировал паводковую ситуацию в Кургане

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прокомментировал паводковую ситуацию в Кургане.
Якушев прокомментировал паводковую ситуацию в Кургане
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«Учитывая скорость движения, максимально вода придёт в Курган в начале следующей недели. Сейчас идёт отсыпка дамбы на самый высокий уровень. В моменте работает огромное количество людей — до полутора тысяч. Очень много добровольцев: и студенты, и работники предприятий», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, вдоль реки выкладывают дополнительные защитные сооружения, общая протяжённость которых достигает 15 км.

«Сегодня до ночи будет идти работа, а завтра утром проверим её качество и устраним недостатки. Потому что просто положить мешки — мало: это не поможет. Нужно соблюсти технологию, правильно уложить плёнку, избежать протечек», — отметил Якушев.

Он добавил, что в Курганской области задействованы не только местные ресурсы — пришла техника из Свердловской и Челябинской областей.

«По спасателям помогают и они, и Ханты-Мансийский, и Ямало-Ненецкий округа. Вот межрегиональное взаимодействие в важном вопросе», — заключил Якушев.

Ранее сообщалось, что пик паводка в Тюменской области ожидается 23—25 апреля.

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