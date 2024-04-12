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В Оренбург из Челябинска отправили фуру с 20 т питьевой воды

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Из Челябинска в Оренбург отправлена фура с 20 т питьевой воды.
В Оренбург из Челябинска отправили фуру с 20 т питьевой воды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Многие знают, с какими трагическими событиями столкнулись наши соседи в Оренбургской области. Небывалый паводок уже принёс много трудностей тысячам людей. У наших регионов много связей — родственных, дружеских, экономических. Тоже столкнулись с паводком, пусть и меньшего масштаба. И мы не могли остаться в стороне, это не в нашем характере. Сегодня отправляем в Орск первый груз с помощью. В нём самое нужное сейчас — питьевая вода», — сообщил губернатор Алексей Текслер.

Он добавил, что регион будет продолжать оказывать помощь Оренбургской области в связи с паводком.

Ранее в посёлке Газодобытчиков под Оренбургом объявили эвакуацию в связи с риском прорыва дамбы.

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