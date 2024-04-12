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Особый противопожарный режим введён в ряде районов Хабаровского края

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Особый противопожарный режим введён в 14 районах Хабаровского края.
Особый противопожарный режим введён в ряде районов Хабаровского края
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

В Хабаровском крае обнаружены более 70 термических аномалий, а 56 из них определены как горение сухой растительности и травы. Пожарные за прошедшие сутки выезжали почти 40 раз для тушения палов.

Особый противопожарный режим введён в 14 муниципальных образованиях: Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, им. Лазо, Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Нанайском, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванском и Солнечном районах.

Ранее в МЧС прокомментировали предстоящий пожароопасный сезон в Пермском крае.

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