Власти заявили об угрозе прорыва насыпной дамбы в оренбургском посёлке

Пресс-служба правительства Оренбургской области заявила о наличии угрозы прорыва насыпной дамбы в посёлке Газодобытчиков-2.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

«Речь идёт о посёлке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе. Это насыпная дамба. Она испытывает огромную нагрузку. И есть угроза прорыва», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что местные власти ведут отсыпку грунтом и пытаются укрепить насыпь, однако уже «начали просачиваться грунтовые воды, подмывать насыпь».

Уточняется, что данный земляной вал закрывает от воды восточную и северную части посёлка.

Ранее сообщалось, что полная эвакуация жителей объявлена в посёлке Газодобытчиков Оренбургского района в связи с риском прорыва дамбы.