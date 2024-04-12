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Власти заявили об угрозе прорыва насыпной дамбы в оренбургском посёлке

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Пресс-служба правительства Оренбургской области заявила о наличии угрозы прорыва насыпной дамбы в посёлке Газодобытчиков-2.
Власти заявили об угрозе прорыва насыпной дамбы в оренбургском посёлке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

«Речь идёт о посёлке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе. Это насыпная дамба. Она испытывает огромную нагрузку. И есть угроза прорыва», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что местные власти ведут отсыпку грунтом и пытаются укрепить насыпь, однако уже «начали просачиваться грунтовые воды, подмывать насыпь».

Уточняется, что данный земляной вал закрывает от воды восточную и северную части посёлка.

Ранее сообщалось, что полная эвакуация жителей объявлена в посёлке Газодобытчиков Оренбургского района в связи с риском прорыва дамбы.

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