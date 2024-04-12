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На выставке «Россия» в День космонавтики состоится концерт «Время России! Время вперёд!»

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На международной выставке «Россия» на ВДНХ в День космонавтики состоится концерт «Время России! Время вперёд!».
На выставке «Россия» в День космонавтики состоится концерт «Время России! Время вперёд!»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Также будут проведены специальные экскурсии, мастер-классы, встречи с космонавтами, массовое шествие.

«Каждое наше достижение когда-то было лишь мечтой, а первый полёт Юрия Гагарина в космос стал символом человеческой мечты, стремления к новым горизонтам и веры в собственные силы. Символично, что сегодня мы отмечаем не только День космонавтики, но и продление выставки до 8 июля — такое решение принял президент Владимир Путин», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

По её словам, новый этап выставки будет посвящён будущему России, перспективам роста и развития страны.

Отмечается, что торжественное шествие «Время России! Время вперёд!» состоится с 17:00 до 18:00.

Начнётся мероприятие с флешмоба «Заряд в будущее», участники услышат новую обработку легендарной сюиты Георгия Свиридова «Время, вперёд!» и увидят зажигательный танец.

Стартует шествие от Северной петли ВДНХ. Все участники шествия получат воздушные шары и флажки.

Далее состоится одноимённый концерт.

На Главной уличной сцене выступят исполнитель Мот, группа «Земляне», певица Ксения Дежнёва, резиденты арт-кластера «Таврида» и хор «Движения первых».

Позднее пройдёт автомобильный парад «Время вперёд!»

Космонавты и молодожёны проедут по ВДНХ на автомобилях Aurus, Evolute и легендарных ГАЗ-21. Автопарад завершится передачей парам огня очага «Сердце России», который зажгли на выставке и доставили во все регионы страны.

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