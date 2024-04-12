РБК: Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак БПЛА

Меры по защите аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов должны быть усилены. Соответствующее поручение дал Минтранс России.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, это касается аэродромов, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.

В министерстве отметили, что необходимость в усилении защиты аэропортов продиктована участившимися угрозами совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортного комплекса с использованием средств дистанционного воздействия.

Ранее сообщалось о временных ограничениях, которые ввели в аэропорту Саратова после уничтожения беспилотника.