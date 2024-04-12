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РБК: Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак БПЛА

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Меры по защите аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов должны быть усилены. Соответствующее поручение дал Минтранс России.
РБК: Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак БПЛА
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, это касается аэродромов, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.

В министерстве отметили, что необходимость в усилении защиты аэропортов продиктована участившимися угрозами совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортного комплекса с использованием средств дистанционного воздействия.

Ранее сообщалось о временных ограничениях, которые ввели в аэропорту Саратова после уничтожения беспилотника.

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