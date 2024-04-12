РБК: Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак БПЛА
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Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, это касается аэродромов, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.
В министерстве отметили, что необходимость в усилении защиты аэропортов продиктована участившимися угрозами совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортного комплекса с использованием средств дистанционного воздействия.
Ранее сообщалось о временных ограничениях, которые ввели в аэропорту Саратова после уничтожения беспилотника.