На RT cостоится премьера фильма «Контрактники. Сильные верой»

На RT cостоится премьера фильма о героях ХХI века «Контрактники. Сильные верой».

«Неважно, кто ты по национальности и сколько тебе лет, — ты сражаешься за Россию, за будущее, за детей», — говорят те, кто подписал контракт с Минобороны России и отправился защищать Родину в зону спецоперации.

Простые россияне из разных уголков страны, воюющие на передовой, стали героями документального фильма RT «Контрактники. Сильные верой».

«В окопах нет разделения, мусульманин ты, православный или буддист. Мы единому молимся Богу», — говорят солдаты.

И добавляют: «Без веры в бою нельзя».

Скоро премьера фильма — в Telegram-канале «RT на русском».