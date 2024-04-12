ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей

ФСБ России разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей.

РИА Новости

«Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, ОПГ похитила около 2,8 млрд рублей. Ранее следователи предъявили гендиректору букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину обвинение в хищении 90 млн рублей.