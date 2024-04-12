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ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей

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ФСБ России разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей.
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей
  • РИА Новости

«Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, ОПГ похитила около 2,8 млрд рублей.

Ранее следователи предъявили гендиректору букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину обвинение в хищении 90 млн рублей.

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