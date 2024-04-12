ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей
- РИА Новости
«Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, ОПГ похитила около 2,8 млрд рублей.
Ранее следователи предъявили гендиректору букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину обвинение в хищении 90 млн рублей.