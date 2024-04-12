В Саратове автомобиль врезался в опору освещения

Автомобиль врезался в опору освещения в Гагаринском районе Саратова, пострадали семь человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин. «В Гагаринском районе вблизи посёлка Дубки водитель, управляя автомобилем Lada Largus, протаранил опору освещения. В результате ДТП пострадали семь человек», — написал он в Telegram. Пострадавшие госпитализированы. Ранее в Волгограде автомобиль Renault Duster, которым управляла женщина, сбил четверых 12-летних детей. Школьники шли по пешеходному переходу.