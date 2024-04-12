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В Саратове автомобиль врезался в опору освещения

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Автомобиль врезался в опору освещения в Гагаринском районе Саратова, пострадали семь человек.
В Саратове автомобиль врезался в опору освещения
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин.

«В Гагаринском районе вблизи посёлка Дубки водитель, управляя автомобилем Lada Largus, протаранил опору освещения. В результате ДТП пострадали семь человек», — написал он в Telegram.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Волгограде автомобиль Renault Duster, которым управляла женщина, сбил четверых 12-летних детей. Школьники шли по пешеходному переходу.

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