В Саратове автомобиль врезался в опору освещения
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Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин.
«В Гагаринском районе вблизи посёлка Дубки водитель, управляя автомобилем Lada Largus, протаранил опору освещения. В результате ДТП пострадали семь человек», — написал он в Telegram.
Пострадавшие госпитализированы.
Ранее в Волгограде автомобиль Renault Duster, которым управляла женщина, сбил четверых 12-летних детей. Школьники шли по пешеходному переходу.