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В Оренбуржье в ближайшие сутки прогнозируется подтопление более 800 домов

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Повышение уровня воды в реке Урал в ближайшие сутки может привести к подтоплению более 800 домов в Оренбургской области.
В Оренбуржье в ближайшие сутки прогнозируется подтопление более 800 домов
  • РИА Новости

Такими прогнозами поделился первый зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин.

По его словам, прогнозируется подтопление более 814 жилых домов и приусадебных участков в шести муниципальных образованиях с населением 2322 человека.

«По городу Оренбургу, Оренбургскому району прогнозируется ещё сегодня, возможно, завтра дальнейшее повышение уровня воды в реке, подтопление более 650 домов, более 715 приусадебных участков с населением 1800 человек, из них 656 детей», — приводит слова Балыкина ТАСС.

Ранее сообщалось о нарушении электроснабжения в четырёх населённых пунктах Оренбургской области.

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