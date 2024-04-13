В Серпухове прошёл первый турнир проекта «Тот самый физрук» с Михаилом Кокляевым
Мероприятие, организованное общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество», объединяет учителей и учеников школ со всей страны.
В первом этапе состязаний приняли участие 34 команды по два человека из 25 школ Серпухова.
Участники выполнили упражнения для испытаний ГТО.
В следующий круг соревнований прошли только шесть команд с наивысшими результатами.
Во втором этапе участникам предстояло пройти полосу препятствий, которая включала в себя: змейку, бёрпи, перепрыгивание барьеров, метание в цель и другие.
По итогам соревнований первое место заняли Татьяна Фомина и Егор Иванов из МБОУ СОШ №2, на втором месте — Сергей Ионов и Игнат Овсянников из МОУ «Оболенская СОШ».
Третье место заняли Мария Афанасьева и Ренат Якимчук из МБОУ СОШ №3.
Победители получили сертификат на 200 тыс. рублей, которые могут быть потрачены на спортивное оборудование для школы.
Командам, занявшим второе и третье места, подарили спортивный инвентарь, а также вручили памятные подарки от движения «Здоровое Отечество».