В Серпухове прошёл первый турнир проекта «Тот самый физрук» с Михаилом Кокляевым

В Серпухове 12 апреля прошёл первый турнир проекта «Тот самый физрук» с российским спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Мероприятие, организованное общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество», объединяет учителей и учеников школ со всей страны.

В первом этапе состязаний приняли участие 34 команды по два человека из 25 школ Серпухова.

Участники выполнили упражнения для испытаний ГТО.

В следующий круг соревнований прошли только шесть команд с наивысшими результатами.

Во втором этапе участникам предстояло пройти полосу препятствий, которая включала в себя: змейку, бёрпи, перепрыгивание барьеров, метание в цель и другие.

По итогам соревнований первое место заняли Татьяна Фомина и Егор Иванов из МБОУ СОШ №2, на втором месте — Сергей Ионов и Игнат Овсянников из МОУ «Оболенская СОШ».

Третье место заняли Мария Афанасьева и Ренат Якимчук из МБОУ СОШ №3.

Победители получили сертификат на 200 тыс. рублей, которые могут быть потрачены на спортивное оборудование для школы.

Командам, занявшим второе и третье места, подарили спортивный инвентарь, а также вручили памятные подарки от движения «Здоровое Отечество».