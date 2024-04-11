Мэр Оренбурга: число подтопленных домов в городе увеличилось на 211
- РИА Новости
Об этом он рассказал в своём Telegram.
«Количество подтопленных участков выросло на 795, ещё 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады. Угрозы подтопления оборудования сейчас нет, и планируется до конца держать водозабор в рабочем состоянии.
На данный момент уровень реки Урал достиг 1095 см.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика.