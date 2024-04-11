В Москве благоустроят территорию четырёх больниц

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице благоустроят территории четырёх столичных больниц.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Например, в Онкологическом центре №1 ГКБ имени Юдина расширят проезды, также там появятся дополнительные пешеходные маршруты.

В Городской клинической больнице имени Ерамишанцева территорию приспособят для прогулок. В зоне отдыха перед главным корпусом и на площадке торжественных встреч у роддома разместят скамейки, навесы и скульптурные композиции.

В Городской клинической больнице имени Юдина возведут специализированный уличный лифт для организации прогулок на койках-каталках пациентов Центра паллиативной помощи.

В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой создадут современную систему навигации, на территории появятся детские и спортивные площадки, павильоны для проведения мероприятий.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.