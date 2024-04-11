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В Нижегородской области рассказали о маршрутной сети «Метеоров» в 2024 году

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В Нижегородской области рассказали о водных маршрутах, на которых организуют рейсы «Метеоров 120Р».
В Нижегородской области рассказали о маршрутной сети «Метеоров» в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

В рамках навигационного сезона 2024 года планируются пассажирские перевозки по маршруту Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Ульяновск.

Также с запуском третьего «Метеора» организуют дополнительные рейсы из Нижегородской области до Казани.

Маршрут из Нижнего Новгорода до Рыбинска пока остаётся на стадии согласования.

Ранее в Крыму запустили новый автобусный маршрут «Судак — Прибрежное».

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