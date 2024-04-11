В Нижегородской области рассказали о маршрутной сети «Метеоров» в 2024 году
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Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.
В рамках навигационного сезона 2024 года планируются пассажирские перевозки по маршруту Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Ульяновск.
Также с запуском третьего «Метеора» организуют дополнительные рейсы из Нижегородской области до Казани.
Маршрут из Нижнего Новгорода до Рыбинска пока остаётся на стадии согласования.
Ранее в Крыму запустили новый автобусный маршрут «Судак — Прибрежное».