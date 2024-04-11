В Москве подвели итоги конкурса «Экономическое возрождение России»

В Москве определили победителей 30-го Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

В конкурсе принимали участие более 300 человек из разных регионов страны, передаёт ОТР.

Среди победителей — теле- и радиожурналисты, сотрудники газет, чьи работы посвящены теме предпринимательства.

В шорт-лист вошло 34 работы о проблемах малого бизнеса и фермерских хозяйств, а также истории успеха бизнесменов в разных областях.

На площадке конкурса также прошёл форум деловых СМИ, где обсудили взаимодействие журналистов и органов власти, в том числе в части законов о регулировании медиасферы.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщала, что в марте открылся приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».