RT в Telegram
Подпишись

В России назвали самые популярные направления для поездок на майские праздники

Короткая ссылка
Эксперты туристического рынка выяснили, какие направления особенно популярны у россиян, планирующих отдых на майские праздники (с 29 апреля по 12 мая).
В России назвали самые популярные направления для поездок на майские праздники
  • Gettyimages.ru

Каждый четвёртый из числа опрошенных планирует провести майские праздники в поездках по России. 70% респондентов останутся дома или поедут на дачу, а ещё 5% отравятся за границу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Отелло» (сервис бронирования отелей от 2ГИС).

В топ-3 внутренних направлений по количеству бронирований жилья вошли Санкт-Петербург — 18% (от общего числа бронирований), Краснодарский край (Сочи и Адлерский район) — 16% и Москва — 8%.

При этом 40% респондентов в этом году планируют поехать в путешествие вместе с семьёй и детьми, 33% — с супругом или партнёром, 22% проведут майские с друзьями, а 10% предпочитают путешествие в одиночку.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить