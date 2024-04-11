В России назвали самые популярные направления для поездок на майские праздники

Эксперты туристического рынка выяснили, какие направления особенно популярны у россиян, планирующих отдых на майские праздники (с 29 апреля по 12 мая).

Каждый четвёртый из числа опрошенных планирует провести майские праздники в поездках по России. 70% респондентов останутся дома или поедут на дачу, а ещё 5% отравятся за границу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Отелло» (сервис бронирования отелей от 2ГИС).

В топ-3 внутренних направлений по количеству бронирований жилья вошли Санкт-Петербург — 18% (от общего числа бронирований), Краснодарский край (Сочи и Адлерский район) — 16% и Москва — 8%.

При этом 40% респондентов в этом году планируют поехать в путешествие вместе с семьёй и детьми, 33% — с супругом или партнёром, 22% проведут майские с друзьями, а 10% предпочитают путешествие в одиночку.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.