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В Кремле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал переговоры российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко после 19:00.
В Кремле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко
  • РИА Новости

«Уже вечером... начнётся часть, посвящённая рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Будет беседа двух президентов, и они продолжат свою беседу за рабочим обедом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе «реализацию заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге».

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