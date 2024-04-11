В Кремле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко
- РИА Новости
«Уже вечером... начнётся часть, посвящённая рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Будет беседа двух президентов, и они продолжат свою беседу за рабочим обедом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе «реализацию заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге».