Пятая часть россиян готова потратить до 100 тысяч рублей на полёт в космос
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Почта Банка».
При этом 58% опрошенных никогда не мечтали о профессии космонавта.
Половина респондентов хотели бы отправиться в космический полёт вне зависимости от стоимости билета, при наличии необходимых средств.
Пятая часть (21%) готовы потратить до 100 тыс. рублей, 14% — до 500 тыс. рублей, а 3% — свыше 1 млн рублей. Ещё 12% заявили, что были бы готовы полететь бесплатно.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что традиционный урок «Разговоры о важном» в России посвятили Дню космонавтики.