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Пятая часть россиян готова потратить до 100 тысяч рублей на полёт в космос

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В ходе недавнего опроса, проведённого по случаю Дня космонавтики, выяснилось, что 73% россиян в возрасте от 18 до 65 лет хотели бы побывать в космосе в роли туриста.
Пятая часть россиян готова потратить до 100 тысяч рублей на полёт в космос
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Почта Банка».

При этом 58% опрошенных никогда не мечтали о профессии космонавта.

Половина респондентов хотели бы отправиться в космический полёт вне зависимости от стоимости билета, при наличии необходимых средств.

Пятая часть (21%) готовы потратить до 100 тыс. рублей, 14% — до 500 тыс. рублей, а 3% — свыше 1 млн рублей. Ещё 12% заявили, что были бы готовы полететь бесплатно.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что традиционный урок «Разговоры о важном» в России посвятили Дню космонавтики.

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