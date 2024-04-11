Куренков проверил ход работ по дополнительному укреплению дамбы в Оренбурге
- РИА Новости
Об этом МЧС России заявило в Telegram.
Отмечается, что в ближайшее время в Оренбурге ожидается пик паводка. Куренкову доложили о проводимых превентивных мероприятиях.
Специалисты проводят укрепление водоналивной дамбы и перекачивают в неё воду из реки.
«В наполненном состоянии сооружение достигает метровой высоты. Это поможет сдержать приход воды и защитить микрорайон Солнечный вблизи реки Урал, снизив риск затопления многоквартирных домов с населением более 5 тыс. человек», — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге установили быстровозводимые дамбы для защиты домов от воды.