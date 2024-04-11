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Куренков проверил ход работ по дополнительному укреплению дамбы в Оренбурге

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Глава МЧС Александр Куренков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Оренбурга Сергей Салмин осмотрели один из районов города и оценили ход работ по дополнительному укреплению дамбы.
Куренков проверил ход работ по дополнительному укреплению дамбы в Оренбурге
  • РИА Новости

Об этом МЧС России заявило в Telegram.

Отмечается, что в ближайшее время в Оренбурге ожидается пик паводка. Куренкову доложили о проводимых превентивных мероприятиях. 

Специалисты проводят укрепление водоналивной дамбы и перекачивают в неё воду из реки.

«В наполненном состоянии сооружение достигает метровой высоты. Это поможет сдержать приход воды и защитить микрорайон Солнечный вблизи реки Урал, снизив риск затопления многоквартирных домов с населением более 5 тыс. человек», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге установили быстровозводимые дамбы для защиты домов от воды.

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