Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше

Приёмная дочь одного из предполагаемых пособников террористов, которые устроили теракт в «Крокусе», заявила, что отчима не видела давно и он якобы был в Польше.

Девушка сначала согласилась говорить с RT и рассказала, что последний раз созванивались с отчимом пару недель назад. На уточняющие вопросы отвечать не стала и бросила трубку, однако позже заявила, что якобы вчера её мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше, где «чинит машины, он мастер».

Дочь предполагаемого пособника террористов отметила, что он был в России очень давно — «может, зимой». После недавних новостей на связь отчим не выходил.

RT удалось выяснить, что мужчина был женат с 2005 по 2011 год, после развода судился с бывшей женой из-за неоплаченных коммунальных услуг. Также он требовал через суд признать права собственности на гараж в Королёве.

Ранее Аминчон Исломов и Исроил Исломов, обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», обжаловали свой арест.