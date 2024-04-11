Чернышенко провёл совещание по вопросам организации IV форума «Путешествуй!»

Четвёртый форум «Путешествуй!» пройдёт на ВДНХ с 12 по 16 июня. Совещание по его организации провёл вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Минэкономразвития России выступило с предложением определить форум «Путешествуй!» якорным мероприятием в сфере туризма, который представит гражданам туристический потенциал нашей страны и возможности всех видов туризма», — заявил в ходе выступления Чернышенко.

По его словам, необходимо создать условия для роста взаимного турпотока с дружественными странами. Форум должен стать «одним из ключевых событий по продвижению турпотенциала страны на зарубежных рынках».

Вице-премьер отметил, что в рамках экспозиционной части форума должны быть широко представлены туроператоры и производители туристических товаров и услуг.

Кроме того, Минэкономразвития и МИД необходимо проработать вопрос участия в форуме дружественных стран, подчеркнул Чернышенко.

Мероприятия форума будут интегрированы в программу международной выставки-форума «Россия». Главной темой станет международный туризм.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщала, что в марте открылся приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».