Во Владивостоке подготавливают фонтаны к тестовому запуску

Фонтаны Владивостока готовят к тестовому запуску, их работу проверят уже в конце апреля.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Насосы уже подключили к электричеству, проверена подсветка и установлены форсунки. Также ещё проверяется состояние чаш фонтанов.

Уточняется, что к сезону готовят пять светомузыкальных фонтанов на ул. Адмирала Фокина, светомузыкальный фонтан на набережной Спортивной гавани, а также «плавающий» фонтан и систему водопадов на территории кампуса ДВФУ (остров Русский, Университетская набережная).

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» начали готовить к новому сезону.