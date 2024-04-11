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Во Владивостоке подготавливают фонтаны к тестовому запуску

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Фонтаны Владивостока готовят к тестовому запуску, их работу проверят уже в конце апреля.
Во Владивостоке подготавливают фонтаны к тестовому запуску
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Насосы уже подключили к электричеству, проверена подсветка и установлены форсунки. Также ещё проверяется состояние чаш фонтанов.

Уточняется, что к сезону готовят пять светомузыкальных фонтанов на ул. Адмирала Фокина, светомузыкальный фонтан на набережной Спортивной гавани, а также «плавающий» фонтан и систему водопадов на территории кампуса ДВФУ (остров Русский, Университетская набережная).

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» начали готовить к новому сезону.

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