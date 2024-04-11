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На Чукотке обнаружили тело провалившейся под лёд девочки

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На Чукотке найдено тело девочки, которая вместе с родителями провалилась под лёд в заливе Креста на снегоходе.
На Чукотке обнаружили тело провалившейся под лёд девочки
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«По предварительной информации, спасатели с вертолёта обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни. Выясняются все обстоятельства происшедшего», — сообщил глава региона Владислав Кузнецов в своём Telegram-канале.

Вместе с этим не приводится какая-либо информация о поисках родителей.

На данный момент поисковая операция завершена. Её возобновят после улучшения погодных условий.

В марте в болоте вблизи деревни Чапли Курчатовского района Курской области обнаружили тело десятилетнего мальчика, который пропал неделей ранее.

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