RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Шумков: большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана

Короткая ссылка
Большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Губернатор Шумков: большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана
  • РИА Новости

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, проблема заключается в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском превысил 980 см, в то время как в Кургане он составляет 375 см.

«И эта разница массива воды идёт по течению. И сбросы с водохранилищ не прекращаются», — отметил Шумков.

Ранее губернатор области сообщил, что приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить