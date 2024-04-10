Губернатор Шумков: большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана

Большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, проблема заключается в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском превысил 980 см, в то время как в Кургане он составляет 375 см.

«И эта разница массива воды идёт по течению. И сбросы с водохранилищ не прекращаются», — отметил Шумков.

Ранее губернатор области сообщил, что приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля.