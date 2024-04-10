Продажи премиальных машин в России выросли в два раза в марте
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Самым популярным брендом назван Lamborghini. За месяц продано 22 машины этой марки.
Далее следуют Rolls-Royce (21 авто) и Bentley (19 авто).
По итогам I квартала 2024 года реализовано 125 новых люксовых автомобилей (+47% за год).
Ранее автоэксперт Булат Закиев рассказал, в каком случае машину стоит обязательно менять после ДТП и сдавать по программе трейд-ин.