Продажи премиальных машин в России выросли в два раза в марте

В марте 2024 года в России реализовали 68 автомобилей класса люкс, что в два раза больше, чем годом ранее.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Самым популярным брендом назван Lamborghini. За месяц продано 22 машины этой марки. Далее следуют Rolls-Royce (21 авто) и Bentley (19 авто). По итогам I квартала 2024 года реализовано 125 новых люксовых автомобилей (+47% за год). Ранее автоэксперт Булат Закиев рассказал, в каком случае машину стоит обязательно менять после ДТП и сдавать по программе трейд-ин.