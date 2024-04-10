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В Тюмени 15 апреля открывается сезон электросамокатов

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В Тюмени сезон электросамокатов начнётся с 15 апреля. В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта не превысит 15 км/ч в целях адаптации всех участников уличного движения.
В Тюмени 15 апреля открывается сезон электросамокатов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов. Разметка для парковки СИМ в ближайшее время будет обновлена», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Ранее врач-травматолог, ортопед кандидат медицинских наук Артур Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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