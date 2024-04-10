В Тюмени 15 апреля открывается сезон электросамокатов
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
«Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов. Разметка для парковки СИМ в ближайшее время будет обновлена», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Ранее врач-травматолог, ортопед кандидат медицинских наук Артур Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).