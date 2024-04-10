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Crocus Group: стихийный мемориал у «Крокуса» остаётся действующим

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Мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» остаётся действующим. Как сообщили в компании Crocus Group, его «своевременно приводят в порядок».
Crocus Group: стихийный мемориал у «Крокуса» остаётся действующим
  • РИА Новости

В опубликованном в Telegram-канале Crocus Group сообщении отмечается, что 10 апреля сотрудники компании принесли свежие цветы к мемориалу, почтив память жертв трагедии.

«Спустя 20 дней после трагедии в «Крокус Сити Холле» люди продолжают приходить к стихийному мемориалу возле концертного зала, где произошёл чудовищный теракт, чтобы выразить свои соболезнования, возложить цветы и почтить память погибших», — отмечается в публикации.

Ранее поступила информация, что стихийный мемориал у «Крокуса», куда люди несли цветы в память о погибших в результате теракта, убрали.

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