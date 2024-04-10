Киберэксперт Шуленин посоветовал не отвечать на звонки с неизвестных номеров

Эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин предупредил россиян, что телефонные звонки, когда при ответе абонент бросает трубку, чаще всего инициируют компании, но в них заинтересованы и мошенники.

С помощью такого звонка можно проверить активность номера — неиспользуемый номер исключается из рекламной базы, объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

«Но нередко к такому способу прибегают злоумышленники — они могут позвонить, чтобы убедиться в активности абонента, а затем связаться с ним уже непосредственно для различных афёр и мошеннических схем», — предупредил Шуленин.

Эксперт посоветовал не отвечать на подобные звонки и не перезванивать в ответ.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.