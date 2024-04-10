Горячую линию по вопросам паводка открыли в Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Жители могут узнать о ситуации с паводком по номеру 122 (кнопка 3).
«У операторов можно уточнить: что делать, если дом попал в объявленный район затопления, что делать при эвакуации, как себя вести в зоне затопления, как действовать после спада воды, какие виды помощи могут получить пострадавшие от паводка, каков размер выплаты и как её получить», — говорится в сообщении правительства региона.
Также жители могут стать волонтёрами, для этого необходимо обратиться в ГУ МЧС по региону.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень.