Горячую линию по вопросам паводка открыли в Тюменской области

В Тюменской области начала работу горячая линия по вопросам паводка.

Об этом сообщает URA.RU.

Жители могут узнать о ситуации с паводком по номеру 122 (кнопка 3).

«У операторов можно уточнить: что делать, если дом попал в объявленный район затопления, что делать при эвакуации, как себя вести в зоне затопления, как действовать после спада воды, какие виды помощи могут получить пострадавшие от паводка, каков размер выплаты и как её получить», — говорится в сообщении правительства региона.

Также жители могут стать волонтёрами, для этого необходимо обратиться в ГУ МЧС по региону.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень.