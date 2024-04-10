Набор промышленников на экспортный акселератор начался в Подмосковье

В Московской области начали набор промышленников на экспортный акселератор.

Об этом, как сообщает «Радио 1», заявили в Мининвесте Подмосковья.

«В курс входят шесть двухдневных очных семинаров, на которых участников научат выбирать оптимальные экспортные рынки, разрабатывать маркетинговую стратегию экспорта, снижать расходы, оптимизировать логистику и вести переговоры с зарубежными партнёрами», — говорится в сообщении.

Семинары пройдут с 25 апреля по 18 сентября. Обучение бесплатное. Чтобы попасть на курс, нужно соответствовать ряду критериев по профилю предприятия, выручке и организационной форме.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) перенёс дату съезда с 18 на 17 апреля.